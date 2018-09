Gazpacho di cocomero e melone

Questa gustosa zuppa spagnola è perfetta da servire in estate. La versione classica prevede l'uso di verdure molto saporite come peperoni, aglio e cipolla; io ho voluto creare una zuppa più delicata che tutti possono apprezzare. Il cocomero ed il melone sono frutti ricchi di acqua e vitamine che si adattano a tante preparazioni, sia dolci che salate. Il gazpacho può essere preparato anche la sera precedente così da poterlo servire ben freddo .

Per 2 persone

PROCEDIMENTO

Lavate bene tutta la frutta, la verdura e le erbe aromatiche. Pelate i pomodori e tritateli grossolanamente.

Frullate pomodori, melone, cocomero, sedano, cipolla, basilico e pane. Condite con sale, aceto, olio e continuate a frullare per ottenere una crema liscia ed omogenea.

Assaggiate il gazpacho ed aggiustate i sapori a piacere. Tenete il gazpacho in frigorifero fino al momento di servirlo.

Versate la zuppa in ciotole individuali e decorate con le erbe aromatiche, i semi di zucca ed un filo di olio.

Servite il gazpacho ben freddo con del pane tagliato a fette.



