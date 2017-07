Gateau di patate filante

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI 6 persone

Il gateau di patate - o gattò - è un piatto unico a base di patate che piace proprio a tutti. Il gateau di patate si prepara molto spesso nella cucina napoletana e in quella siciliana arricchendo le patate lessate e schiacciate con le uova, il formaggio grattugiato, il prosciutto cotto e la scamorza. Ovviamente, potete sostituire i salumi e i formaggi di questo gateau di patate e aggiungere, per esempio, il salame, lo speck e il taleggio. Lasciate raffreddare e assestare il gateau di patate prima di servirlo e, se l'avete realizzato per un buffet, tagliatelo in simpatici quadrotti monoporzione!