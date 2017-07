Il gateau di patate con melanzane e mortadella è un delizioso piatto unico realizzato in 3 strati farciti con un ripieno filante di melanzane, mortadella e provola a cubetti. Perfetto per un buffet o un picnic, il gateau di patate a strati è buonissimo caldo ma anche a temperatura ambiente e, ovviamente, potete personalizzare il ripieno con gli ingredienti che vi piacciono di più.

olio di arachidi per friggere

PROCEDIMENTO

Lessate le patate per circa 30-40 minuti. Sbucciatele e passatele allo schiacciapatate. Quando saranno fredde, aggiungete il parmigiano, sale, pepe e le uova. Amalgamate per ottenere un impasto omogeneo. Lavate e asciugate le melanzane, mondatele e tagliatele a cubetti. Friggetele in abbondante olio caldo, scolatele su carta assorbente e salatele leggermente.