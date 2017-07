Ganassino di vitello al Sangiovese cotto a bassa temperatura

PROCEDIMENTO

A questo punto versate il Sangiovese nella stessa padella in cui avete fatto rosolare la carne.

Ora versate il fondo di cottura nella pentola con la carne e le verdure, mescolate bene e lasciate insaporire per 5 minuti.

Togliete la pentola dal fuoco e fate raffreddare il tutto; a questo punto mettete la carne con il suo soffritto ed il sugo creatosi in sacchetti per il sottovuoto e sigillate.

Disponete i sacchetti su di una placca e passatela in forno a 80° per 8 ore.

A cottura ultimata aprite i sacchetti e passate per qualche minuto in padella per far legare la salsa.