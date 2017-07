I f unghi ripieni al forno sono un gustoso contorno realizzato con le teste dei funghi champignon farcite con i gambi, mollica di pane, uova e formaggio. Facili e veloci da realizzare, i funghi ripieni al forno sono un piatto leggero e vegetariano, perfetto come antipasto o come contorno a deliziosi piatti di carne!

PROCEDIMENTO

Pulite i funghi eliminando la pelle e raschiando il gambo con un coltellino per eliminare le impurità. Ammollate la mollica di pane in un po' di latte. Separate i gambi dalle teste, tritateli al coltello insieme all'aglio e raccoglieteli in una terrina insieme alle uova, al pane strizzato e al prezzemolo tritato.