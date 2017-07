DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

Funghi e patate al forno è un piatto molto gustoso realizzato con patate e funghi pleurotus insaporiti da prezzemolo e parmigiano. Veloce e facile da preparare, questo piatto è perfetto per accompagnare secondi di carne o formaggi, ma può essere mangiato anche semplice talmente è buono! Controllate la cottura e, se necessario, aggiungete qualche cucchiaio di acqua per non fare asciugare troppo funghi e patate.