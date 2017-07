Frozen yogurt alle ciliegie

Il frozen yogurt , o yogurt gelato, alle ciliegie è un dessert fresco e goloso realizzato con yogurt bianco, latte condensato e ciliegie fresche. Lo yogurt gelato sembra un gelato a tutti gli effetti, ma è molto più leggero. Si realizza aggiungendo allo yogurt dello zucchero, altri derivati del latte, frutta secca o fresca. In questa versione è dolcificato con il latte condensato, un'autentica tentazione!

yogurt bianco non zuccherato

PROCEDIMENTO

Versate lo yogurt in una ciotolina, aggiungete il latte condensato e miscelate bene. Incorporate le ciliegie lavate, asciugate, denocciolate e tritate grossolanamente (lasciatene da parte qualcuna intera per la decorazione finale).

Distribuite lo yogurt nelle coppette monoporzione e trasferitelo in freezer per almeno 2 ore fino a quando non sarà cremoso e gelato. Guarnitelo con qualche ciliegia intera e delle foglioline di menta.