La frittura di gamberi e merluzzo è un secondo molto conosciuto e gustoso, tipico soprattutto delle zone di mare, preparato friggendo diversi tipi di pesci impanati. Si usano, di solito, i gamberi, i calamari, i totani, le alici, il merluzzo e le cozze sgusciate. Per questa frittura di pesce veloce io ho utilizzato dei merluzzetti freschi, delicati e polposi, e i gamberi.

olio di semi di arachidi per friggere q.b.

PROCEDIMENTO

Per preparare questa frittura di pesce, pulite prima di tutto i merluzzetti. Praticate un taglio sul dorso ed eviscerateli.

Eliminate la testa e lavate i merluzzetti sotto l’acqua corrente, tamponateli con carta assorbente per eliminare l’acqua in eccesso. Ponete la farina in una ciotola, impanate i merluzzetti da entrambi i lati.