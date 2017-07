Le frittelle di mele sono delle golose frittelle realizzate con mele Golden tagliate in fette spesse, impanate e poi fritte. Le frittelle di mele sono un classico fra i dolci di Carnevale e una preparazione immancabile nella cucina del Trentino Alto Adige. Si possono aromatizzare in modi diversi, per esempio con il limone, la grappa o il vino bianco e, se preferite un gusto più acidulo, potete utilizzare le mele renette al posto delle Golden!

PROCEDIMENTO

Unite anche la farina setacciata insieme e mescolate fino a ottenere un composto omogeneo. Montate gli albumi a neve ferma e incorporateli alla pastella mescolando dal basso verso l'alto per non smontarli. Fate riposare per 30 minuti. Sbucciate le mele,

eliminate il torsolo centrale con l'apposito attrezzo e tagliatele in fette spesse circa un cm. Tuffate le fettine di mele nella pastella in modo che ne vengano completamente ricoperte, quindi tiratele fuori con un bastoncino di legno cercando di eliminare la pastella in eccesso. Friggete poche frittelle di mele per volta in abbondante olio caldo.