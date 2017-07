4 luglio 2017 15:10 Frittelle di cozze

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone Le frittelle di cozze sono un piatto gustoso e veloce realizzato con cozze sgusciate, impanate e fritte in olio caldo. Le frittelle di cozze sono un'idea sfiziosa e insolita per cucinare le cozze, si accompagnano bene con contorni crudi e freschi di verdure e si possono gustare calde o a temperatura ambiente. Se volete arricchire le frittelle di cozze potete utilizzare le olive, i capperi o i pomodori secchi tritati!

INGREDIENTI Per la pastella uova medie 2

sale e pepe q.b.

prezzemolo un ciuffo Per impanare e friggere farina 100 g

olio di semi di arachidi q.b.

PROCEDIMENTO

Pulite le cozze eliminando la barbetta e raschiando il guscio. Fatele aprire in una casseruola e sgusciatele. Tamponatele con carta da cucina per eliminare l'acqua in eccesso, infarinatele.

Trasferitele in un colino per eliminare la farina in eccesso. Preparate la pastella: sgusciate le uova in una terrina, sbattetele con un pizzico di sale e pepe, il prezzemolo tritato. Aggiungetevi anche le cozze e amalgamatele alla pastella.

Prelevate l'impasto a cucchiaiate con 4-5 cozze per ogni porzione e friggetele in olio ben caldo. Fate dorare le frittelle di cozze in modo uniforme, scolatele su carta assorbente e servite.