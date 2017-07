Le frittatine al primosale sono un secondo piatto facile e sfizioso preparato con le uova sbattute insieme al latte e insaporite da primosale e spinacini. Potete personalizzare le vostre frittatine al forno aggiungendo altri formaggi o cubetti di prosciutto cotto e, perché no, impreziosire il tutto con i funghi o la zucca.

PROCEDIMENTO

Sgusciate le uova in una terrina e sbattetete insieme al sale, al pepe e al latte. Foderate i pirottini di ceramica con la carta da forno e distribuite equamente il composto di uova. Tagliate il primosale in cubotti e poneteli sulle uova sbattute, affondandoli leggermente. Lavate e asciugate gli spinacini, tritateli e distribuiteli sulla superficie delle frittatine insieme al parmigiano grattugiato. Esercitate una leggera pressione verso il fondo per ricoprire parzialmente gli spinacini con l’uovo.