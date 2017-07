11 giugno 2013 16:28 Frittata di spinaci e peperoni secchi

DIFFICOLTA" facile

PREPARAZIONE 20'

PORZIONI per 4 persone La frittata di spinaci e peperoni secchi è un secondo piatto gustoso e originale, realizzato con un spinaci cotti al vapore e croccanti (ma non troppo!) peperoni rossi secchi. Questa frittata è molto scenografica grazie ai suoi colori decisi e anche l'originale accostamento vi lascerà piacevolmente sorpresi. Ricordate di cuocerla a fiamma molto bassa e di utilizzare una padella stretta affinché la frittata risulti alta e soffice.

INGREDIENTI uova 4

spinaci già cotti 300 g

peperoni rossi secchi 70 g

olio di oliva 4 cucchiai

sale q.b.

acqua (facoltativo) 1/2 bicchiere

PROCEDIMENTO

Pulite gli spinaci, lavateli e fateli appassire in una casseruola per circa 10 minuti con il coperchio. Lavate i peperoni con l’acqua calda, tagliateli in pezzi non troppo piccoli e

soffriggeteli per qualche minuto in una padella con l’olio. Ammorbiteli con mezzo bicchiere di acqua calda e quando sarà evaporata completamente aggiungete anche gli spinaci. Distribuiteli uniformemente, salate a piacere e fate insaporire il tutto per qualche minuto.

Sbattete le uova con il sale in una terrina e unitele alla padella di spinaci e peperoni secchi. Cuocete la frittata da entrambi i lati a fuoco basso e con il coperchio, fino a quando non si sarà rappresa e non avrà raggiunto un bel colorito dorato.