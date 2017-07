DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

La frittata di ricotta alle erbe è un secondo piatto gustoso preparato con uova e ricotta insaporite da un trito di erbe aromatiche. Soffice soffice, così soffice che ad ogni boccone mi si scioglieva lentamente in bocca. E poi, quel profumo di erbe e un leggero sentore di pepe hanno reso la frittata di ricotta una delizia! Non vi capita di preparare le frittate quando non sapete cosa preparare di secondo? Carne no, pesce non ce l’ho, formaggi troppo spesso…adesso preparo una bella frittata, mi sono detta!