DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 35'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

La frittata di ortiche è un secondo piatto facile e nutriente, realizzato con ortiche lessate e uova. Molti sono scettici riguardo all’utilizzo delle ortiche selvatiche ma posso assicurarvi che sono gustosissime e anche ricche di benefici per l’organismo. Non so a voi, ma a me sarà capitato milioni di volte (quando ero piccolina) di toccare per sbaglio le foglie delle ortiche e avere così quel fastidiosissimo prurito per diversi minuti! Ragion per cui, mi raccomando: usate sempre i guanti quando le maneggiate da crude!