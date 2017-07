La frittata ai peperoni è un secondo piatto gustoso e colorato, perfetto per realizzare una frittata diversa al solito ma molto saporita. Per realizzare la frittata ai peperoni, che è buona anche fredda, potete utilizzare sia i peperoni rossi che quelli gialli e verdi, e scegliere di arricchirla con la mozzarella o un altro tipo di formaggio al posto della versatile provola. Montate leggermente le uova se volete ottenere una frittata ai peperoni più alta e soffice!

PROCEDIMENTO

Lavate i peperoni ed eliminate la parte bianca centrale e i semi. Tagliateli nel senso della lunghezza e poi riduceteli in cubetti piuttosto piccoli. Tagliate a cubetti anche la provola.

Ponete 4 cucchiai di olio in una padella, cuocetevi i peperoni a fuoco vivo e con il coperchio per circa 10 minuti. Nel frattempo in una ciotola ponete le uova, il prezzemolo tritato e il sale, sbatteteli con le fruste elettriche fino a ottenere un composto gonfio e spumoso.