8 settembre 2013 19:44 Frittata ai carciofi e pancetta

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI per 6 persone La frittata ricca ai carciofi è un secondo piatto molto gustoso realizzato con le uova, i carciofi saltati in padella e fette sottili di pancetta arrotolata. Una vera delizia! La frittata ricca è buona anche a temperatura ambiente e può essere tagliata a quadrotti per un buffet o un brunch. Se preferite, potete omettere la pancetta o sostituirla con il prosciutto cotto o lo speck, farete un figurone!

INGREDIENTI uova medie 8

carciofi 400 g

fette sottili di pancetta arrotolata 5

cipolla piccola 1

olio di oliva 6 cucchiai

sale q.b.

limone 1

PROCEDIMENTO

Pulite i carciofi: eliminate il gambo, le foglie esterne più dure e la parte finale delle punte.

Tagliate ogni carciofo a metà, eliminate la barbetta interna e tagliateli in 4 spicchi. Ammollateli in acqua e limone per evitare che anneriscano. In una padella fate soffriggere la cipolla tritata nell’olio per qualche istante.

Aggiungete i carciofi scolati e cuoceteli con il coperchio e a fuoco vivo per circa 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. Regolate di sale. Nel frattempo sgusciate le uova in una terrina e sbattetele con un pizzico di sale.

Quando i carciofi saranno teneri ma non sfatti, posizionatevi le fette di pancetta e versate le uova in modo da distribuirle uniformemente. Abbassate la fiamma al minimo, coprite con il coperchio e cuocete finché la base non sarà diventata dorata. Girate la frittata con l’aiuto di un piatto o un coperchio e cuocetela anche dall’altro lato.