DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il frico friulano è un piatto tipico del Friuli Venezia Giulia, realizzato con formaggio Montasio, patate e cipolle. Il frico è una preparazione molto gustosa, succulenta e ricca di sapore, si prepara in poco tempo e dà il meglio di sé se mangiato caldo, con le fette ancora filanti! Ovviamente, come in ogni ricetta della tradizione, gli ingredienti principali possono essere accompagnati da altri opzionali, come i pomodori, la pancetta o i funghi.