Fonduta valdostana

PROCEDIMENTO

Eliminate la buccia della fontina, tagliatela a cubetti e lasciatela in ammollo nel latte per almeno 4 o 5 ore. Trascorso questo tempo, fate sciogliere il burro in una casseruola dal fondo spesso, unite quindi il formaggio e posizionate la pentola a bagnomaria su un'altra con poca acqua in ebollizione.