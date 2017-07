DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 10-12 focaccine

Le focaccine alle cipolle sono delle pizzette lievitate preparate con un impasto semplice arricchito dalle cipolle rosse. Le focaccine alle cipolle sono soffici e aromatiche, le cipolle vengono tritate e poi stufate in padella per qualche minuto per addolcirle ed eliminare il tipico gusto persistente. Perfette per un buffet o come sostitute del pane in accompagnamento a piatti di carne o a base di patate, le focaccine alle cipolle si preparano in modo facile e veloce!