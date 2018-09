Fish burger con ketchup fatto in casa

Il fish burger è una golosa variante del tradizionale hamburger di carne. Il pesce è un alimento ricco di proteine e fosforo molto importanti per la nostra salute. Potete realizzare questo burger con il vostro pesce preferito; potete usare merluzzo, pesce spada, salmone, tonno... Questa ricetta è semplice da preparare e si può utilizzare pesce fresco o surgelato e si può cucinare sia in padella che al forno .

PROCEDIMENTO

Sbucciate i pomodori e metteteli in una pentola capiente insieme agli altri ingredienti per il ketchup. Fate sobbollire per 45 minuti. Frullate e lasciate raffreddare. Tritate il merluzzo e conditelo con olio, sale, origano e pangrattato. Formate due polpette poi appiattitele con le mani per creare i burger.

Cucinate i fish burger in una padella antiaderente con 1 cucchiaino di olio.

Tagliate a dadini il mango, tritate il cipollotto ed il prezzemolo e condite con olio, sale e aceto. Scaldate leggermente il panino poi farcitelo con maionese, ketchup, tartare e burger.



https://www.bettinaincucina.com