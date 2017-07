Fiori di zucca ripieni di pane

PROCEDIMENTO

Raccogliete in una terrina la mollica di pane, le uova, il basilico tritato grossolanamente, il sale, il pepe, il parmigiano, l’olio e il latte. Amalgamate bene il tutto fino a ottenere un composto omogeneo. Lavate i fiori di zucca, riempiteli per metà con il ripieno preparato,

richiudete quindi verso l’interno i lembi di fiore in eccesso come per formare delle piramidi. Versate l’olio in una padella antiaderente, adagiatevi i fiori di zucca ripieni a testa in giù e cuoceteli delicatamente a fuoco dolce per qualche minuto.