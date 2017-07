I fiori di zucca fritti in pastella sono un secondo piatto davvero prezioso, se considerate che è possibile reperirli solo pochissimi mesi all’anno. Se li avete appena colti dal vostro orto, abbiate cura di metterli subito in acqua fredda per evitare che si chiudano e che appassiscano.

PROCEDIMENTO

Per preparare i fiori di zucca fritti, in una ciotola amalgamate la farina con le uova, unite la cipolla, il prezzemolo e il parmigiano. Mescolate il tutto con una forchetta e aggiungete gradualmente l’acqua fino a quando avrete raggiunto la consistenza desiderata.

Regolate di sale e ponete in frigo per circa 30 minuti. Nel frattempo, lavate, asciugate e mondate i fiori di zucca eliminando i sepali esterni. In una larga padella riscaldate l’olio di semi di arachidi, impanate i fiori di zucca uno per volta e friggeteli nell’olio caldo. Fateli dorare da entrambi i lati. Servite subito i fiori di zucca fritti.