DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI pizza di 28 cm

La finta pizza di cavolfiore è un piatto unico che vuole "imitare" la tradizionale pizza ma che, invece, è realizzato con una base di cavolfiore, senza farina e senza lievito. La finta pizza di cavolfiore è, infatti, un piatto buonissimo per gli intolleranti al glutine, per i vegetariani ma soprattutto per i bambini che mangeranno il cavolfiore senza neanche accorgersene! Il condimento che ho utilizzato è quello classico con pomodoro e mozzarella ma potete sbizzarrirvi proprio come fareste con una pizza vera :)