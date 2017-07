I finocchi gratinati sono un contorno di verdure realizzato con finocchi scottati in acqua bollente, poi saltati in padella e infine gratinati in forno con la besciamella e il parmigiano. Lo confesso, i finocchi mi piacciono molto di più crudi e al naturale, piuttosto che bolliti. Ma i finocchi gratinati sono tutta un’altra cosa! Morbidi ma sodi, inondati da besciamella e parmigiano che li rendono saporiti e deliziosi

PROCEDIMENTO

Portate a ebollizione una pentola piena d’acqua leggermente salata e tuffatevi i finocchi. Cuoceteli per circa 15 minuti e scolateli. Sciogliete una noce di burro in una padella e fatevi dorare in modo uniforme i finocchi precedentemente lessati per circa 15 minuti.