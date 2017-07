30 gennaio 2014 15:56 Filetto di maiale alle mele

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 35'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone Il filetto di maiale alle mele è un secondo piatto gustoso realizzato con la parte più tenera e magra del maiale accompagnata da mele al marsala. Tenere e succose, le fettine del filetto si prestano benissimo a diventare scaloppine succulente profumate da alloro, pepe e marsala. Le mele danno una nota di freschezza e noi, dopo il primo assaggio, siamo rimasti piacevolmente colpiti da questo abbinamento!

INGREDIENTI filetto di maiale 600 g

mele 2

farina q.b.

cucchiai di olio di oliva 4

foglie di alloro 2

di marsala (o vino bianco dolce) 150 ml

sale e pepe q.b.

una noce di burro

PROCEDIMENTO

Tagliate il filetto di maiale in fettine spesse circa un cm e mezzo. Infarinatele leggermente da entrambi i lati e rosolatele in una padella in cui avrete fatto scaldare l’olio. Fatele dorare da entrambi i lati a fuoco vivo, quindi aggiungete l’alloro,

sfumate con metà del vino o marsala. Regolate di sale e pepe nero e proseguite la cottura per altri 7-8 minuti a fuoco medio facendo attenzione a non bruciarle. Sbucciate le mele e tagliatele a cubetti. Sciogliete il burro in una padella e fatevi saltare i cubetti di mele per qualche minuto. Sfumate con il marsala rimasto e lasciatelo evaporare quasi completamente.

Irrorate le fettine con qualche cucchiaio del loro fondo di cottura e accompagnate con le mele. Servite subito il filetto di maiale alle mele.