Il filetto alla Bismarck è una preparazione veloce e gustosa realizzata con medaglioni di filetto di manzo cotti nel burro e coperti da un uovo fritto. Un piatto certamente sostanzioso e completo che il cancelliere tedesco, di cui porta il nome, amava moltissimo! Il filetto alla Bismarck si prepara in pochi minuti, potete profumarlo e condirlo con sale, pepe e prezzemolo. Per una cottura ottimale, ricordate di tenere la carne a temperatura ambiente per almeno 30 minuti prima di cuocerla.

PROCEDIMENTO

Formate dei medaglioni (spessi un paio di cm) con i filetti, cingendoli con dello spago da cucina. Tamponateli bene con carta da cucina e conditeli con sale e pepe. Scaldate una padella e scioglietevi il burro, quindi rosolatevi i filetti cuocendoli per un massimo di 2 minuti per lato. Non bucate e non schiacciate la carne!