19 settembre 2014 15:33 Filetto al pepe verde

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

PREPARAZIONE PORZIONI 3 filetti Il filetto al pepe verde è un secondo di carne delicato e gustoso realizzato con medaglioni di filetto di manzo conditi con una salsa a base di panna fresca, pepe verde, senape e brandy. Il filetto al pepe verde è un grande classico della cucina internazionale, è succoso e gustoso, oltre che aromatico e sontuoso. Questo piatto si prepara, ovviamente, al momento e se preferite potete aggiungere qualche aghetto di rosmarino fresco per aromatizzare la salsa e accompagnare il tutto con il puré di patate!

INGREDIENTI filetti di manzo di circa 150 g ognuno 3

burro 40 g

panna fresca 150 ml

pepe verde in salamoia 2 cucchiai

bicchierino di brandy 1

senape classica 1 cucchiaio

sale q.b.

PROCEDIMENTO

Sigillate i medaglioni con lo spago da cucina per fare in modo che mantengano la forma in cottura. Sgocciolate il pepe dalla salamoia, schiacciatene metà con un batticarne e utilizzatelo per massaggiare i filetti facendo in modo che aderiscano in gran parte.

Sciogliete il burro in una padella, rosolatevi i filetti per circa 2 minuti per lato senza toccarli, né schiacciarli o bucarli. Toglieteli dalla padella e teneteli in caldo. Aggiungete al fondo di cottura la senape, il brandy, il sale e la panna fresca.

Incorporate anche il pepe verde rimasto e lasciate sobbollire la salsa per un paio di minuti. Aggiungete anche i filetti di manzo, fate insaporire per qualche istante e servite immediatamente.