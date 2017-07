La fettunta toscana al cavolo nero è una preparazione tipica della Toscana realizzata con fette di pane abbrustolito, strofinato con l'aglio e condito con cavolo nero e olio extravergine di oliva. Un piatto povero ma ricco di gusto e bontà, ancor più irresistibile se mangiato caldo e condito con olio di oliva appena spremuto! Il cavolo nero è un ortaggio ricco di proprietà nutritive ed è presente in molte preparazioni della cucina toscana, prime fra tutti la celebre ribollita.

PROCEDIMENTO

Lavate bene il cavolo nero e lessatelo in acqua bollente leggermente salata per circa 10 minuti. Scolatele e adagiatele in una ciotola con acqua e ghiaccio affinché mantegano il colore verde brllante (potete saltare questo passaggio se volete mantenere caldo il cavolo nero). Scolatele e strizzatele con delicatezza. Grigliate le fette di pane (spesse al massimo 1,5 cm) da entrambi i lati.