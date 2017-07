DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Le fettuccine alla papalina sono un primo piatto tipico della tradizione gastronomica del Lazio realizzato con fettuccine all'uovo condite con piselli, prosciutto crudo e uova. Si tratta di un piatto gustoso e sostanzioso, preparato come una sorta di carbonara visto che le fettuccine vengono condite con uova sbattute e formaggio a crudo. Questo consente di creare una salsina che amalgama i sapori in modo perfetto! Le fettuccine alla papalina si preparano tradizionalmente con pasta fatta in casa ma, se preferite, potete utilizzare le fettuccine secche o quelle fresche.