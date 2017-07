Le fettine al vino bianco e pancetta sono un secondo piatto di carne di maiale preparato con ingredienti semplici ma dal sapore irresistibile. Il vino bianco e l’aroma del rosmarino conferiscono alla già tenera lonza di maiale un sapore delicato, per non parlare della pancetta che in forno diventa quasi croccante rendendo le fette ancora più gustose!

PROCEDIMENTO

Per preparare le fettine al vino bianco e pancetta, praticate dei tagli non troppo profondi con un coltello, circa 4 per lato. In ognuno di essi inserite una punta di cucchiaino di aglio in polvere e qualche grano di pepe.