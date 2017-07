DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 30 biscottini circa

Le fave dei morti sono dei biscottini a base di mandorle, realizzati in moltissime regioni d'Italia in occasione della festività di Ognissanti. Arricchiti dal limone, dallo zucchero e dal burro, le fave dei morti non hanno un'unica ricetta di preparazione, né un'unica forma! C'è chi prepara dei bottoncini, chi delle palline, aromatizzando con cannella, chiodi di garofano o cioccolato. A voi la scelta!