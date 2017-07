La farinata di ceci è una sorta di focaccia originaria della Liguria a base di ingredienti semplici come la farina di ceci, l'olio e l'acqua. La farina di ceci, protagonista di questa ricetta, ha un colore bruno e una consistenza compatta al tatto e può essere utilizzata anche per preparare altre ricette della tradizione. Io ho farcito la mia farinata di ceci con melanzane grigliate e prosciutto crudo ma, ovviamente, potete scegliere gli ingredienti che più preferite!

PROCEDIMENTO

Disponete la farina in una ciotola, versatevi l'acqua in modo graduale e, nel frattempo, mescolate energicamente con una frusta a mano. Lasciate riposare l'impasto per qualche ora e, trascorso questo intervallo di tempo, eliminate con una schiumarola la schiuma che potrebbe essersi formata in superficie.