DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

Le farfalle al ragù di tonno e piselli sono un primo piatto realizzato con un condimento a base di tonno in tranci e piselli, reso ancor più gustoso da un soffritto di sedano, carote e porri. Che dire, uno di quei piatti che ti mettono in pace col mondo senza fare uno sforzo eccessivo! Completo, fresco e profumato, il ragù di tonno e piselli si può utilizzare per condire anche gli spaghetti o, perché no, un formato di pasta fresca. L’ho preparato ieri sera e ovviamente ne ho fatto scorta anche per oggi, non si sa mai!