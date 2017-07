Farfalle al pesto di fagiolini e pomodori secchi

PROCEDIMENTO

Mondate e lavate i fagiolini. Schiacciate l'aglio e fatelo soffriggere dolcemente nell'olio. Aggiungete i fagiolini e cuocete a fuoco vivo per una decina di minuti. Quindi, aggiungete qualche mestolo di acqua, regolate di sale e pepe e proseguite la cottura con il coperchio per altri 15 minuti, dovranno essere teneri ma sodi.

Poco prima di terminare la cottura, togliete via dalla pentola metà dei fagiolini, frullateli e tenete da parte. Aggiungete al resto in cottura i pomodori secchi ammollati in acqua tiepida per 10 minuti. Scolate la pasta al dente, conditela con la crema di fagiolini e unite in un secondo momento i fagiolini e i pomodori interi.