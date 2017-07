DIFFICOLTA" media

PREPARAZIONE 50'

PORZIONI 8 persone

Il Far Breton è un flan di latte originario della Bretagna, zona a nord-ovest della Francia. Questo dolce morbido e delicato è composto quasi interamente da latte ed è cotto in forno insieme alle prugne secche denocciolate. Quando ho preparato il Far Breton sapevo che avrebbe impiegato più tempo di una torta normale durante la cottura, ma non avrei immaginato che ci volessero più di due ore! Ebbene sì, il Far Breton è praticamente una pastella liscia e liquida e affinché cuocia bene all’interno è necessario tanto tempo. Pazienza. Nel frattempo, me lo sono guardato per tutto il tempo, mentre la crosta si gonfiava e sgonfiava, fino a diventare scura, quasi bruciata!