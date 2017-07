fantasia di zucchero

PROCEDIMENTO

Impasto

Montare le chiare a neve durissima con un pizzico di sale e metà dello zucchero. Sbattere a schiuma 4 tuorli con 4 cucchiai di acqua bollente e lo zucchero rimasto fino ad ottenere un composto cremoso. Unire i due composti e setacciarvi sopra 100 g di farina, 150 g di fecola di patate, 1 bustina di lievito per dolci, una bustina di vanillina e l’aroma arancia. Mescolare delicatamente dal basso verso l’alto aggiungendo 100 g di burro tiepido fino ottenere un impasto soffice e spumoso. Versare l’impasto in uno stampo a cerchio apribile (diam. 24) precedentemente imburrato e infarinato. Cuocere per 30-35 min. in forno preriscaldato a 180 °C.

Farcitura e decorazione

Preparare la crema chantilly versando 3 buste di preparato in 600 ml di panna. Emulsionare la crema con una frusta a mano o con uno sbattitore elettrico a media velocità fino a raggiungere una consistenza liscia ed omogenea. Scegliere alcune fragole per la decorazione finale, spennellarle con la colla alimentare e rivestirle con decorazioni di zucchero colorate a piacere. Tagliare a cubetti le restanti. Tagliare la torta raffreddata in 2 dischi e sagomare a cupola il disco superiore mettendo da parte le parti eccedenti (briciole) e bagnare con il succo d’arancia. Con l’aiuto di una tasca da pasticcere, farcire la torta con 1/3 della crema chantilly e le fragole a cubetti. Ricomporre la torta.