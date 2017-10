Falafel: un piatto semplice e sfizioso per tutti i palati

I falafel (o felafel) sono delle polpette di ceci tipiche della cucina mediorientale realizzate con ceci secchi, prezzemolo, aglio, cipolla e cumino. I falafel si preparano esclusivamente con i ceci secchi ammollati (non quelli in scatola già cotti!) e sono un ottimo finger food facile da realizzare e vegano! I falafel sono fritti ma non impanati e si accompagnano spesso a salse a base di yogurt, menta o cetriolo.

PROCEDIMENTO

Tenete i ceci in ammollo in acqua fredda per 12 ore. Scolateli, trasferiteli nel mixer e tritateli insieme alla cipolla, l'aglio e il prezzemolo lavato e asciugato.

Formate i falafel con i palmi delle mani dandogli una forma sferica o leggermente schiacciata. Non preoccupatevi se il composto risulterà sbricioloso, dovrete stringerlo forte per fare in modo che i ceci rilascino l'umidità necessaria per tenere insieme i falafel! Scaldate abbondante olio in una padella, friggetevi i falafel in modo uniforme fino a quando non saranno molto dorati.