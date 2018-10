DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 15'

A volte per preparare una dolce sorpresa per i propri ospiti basta davvero poco, i fagottini di pasta sfoglia con mele e cioccolato ne sono la dimostrazione. Un dolce ideale come dessert ma non solo, anche come merendina per i bambini e ottimi per la colazione, una ricetta che davvero si adatta a mille occasioni. Per prepararli bastano solo 15 minuti, pochi ingredienti, un po' di fantasia ed il gioco è fatto; anche se non siete troppo esperti di cucina, con questa ricetta il successo è assicurato!