L' erbazzone è una torta salata tipica dell'Emilia Romagna realizzata con due dischi di pasta (brisée o sfoglia) farciti con bietole o spinaci saporiti. L'erbazzone, detto anche scarpazon, è un piatto ricco e completo, arricchito in molte versioni dal lardo, dal riso o dalla ricotta. Vi suggerisco di non utilizzare le verdure surgelate ma quelle fresche e di farle asciugare molto bene prima di utilizzarle come ripieno del vostro erbazzone!

PROCEDIMENTO

Lavate accuratamente le bietole, scottatele in acqua bollente per qualche minuto e scolatele. Tritatele grossolanamente e tenetele da parte. In una casseruola larga soffriggete delicatamente la pancetta a cubetti e l'aglio in olio e burro. Quando il grasso sarà diventato trasparente,