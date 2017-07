English scones e composta di lamponi

PROCEDIMENTO

Impasto

Sciogliere il lievito il lievito di birra disidratato in 150 ml di latte. Con un coltellino affilato, incidere la bacca di vaniglia, prelevare il contenuto e aggiungerlo al latte insieme con l'uovo intero e i tuorli mescolando continuamente. Versare nel composto 50 g di zucchero, lo zucchero al velo lasciandone da parte 2 cucchiai per la decorazione finale, 400 g di farina di manitoba, 100 g di frumina e 250 g di burro. Impastare il tutto fino ad ottenere un composto liscio e uniforme. Lasciar lievitare per circa due ore. Stendere l'impasto con un matterello e con un bicchiere da cucina ricavare gli scones. Farli lievitare ancora per un'oretta e poi infornarli per circa 60 min. in forno preriscaldato a 180°C.

Composta di lamponi

Mettere in un pentolino tutti gli ingredienti e lasciarli addensare a fuoco medio per circa 15 minuti. Disporre su un piattino gli scones e la composta di lamponi e spolverare con lo zucchero al velo rimasto.