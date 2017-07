I donuts (doughnuts) sono le tradizionali ciambelle americane, fritte e decorate con glasse colorate e zuccherini golosi. Devo dirvelo: mi sono sbizzarrita nella decorazione e nei colori dei miei donuts! Una volta constatato che le ciambelle fritte erano soffici che più soffici non si può, mi sono dedicata alle glasse: i coloranti alimentari in gel sono perfetti per colorare anche piccole quantità di glassa e subito la cucina si è riempita di colore. Prepariamoli insieme!

PROCEDIMENTO

Per i donuts: sciogliete il lievito di birra in qualche cucchiaio di latte tiepido. Nel frattempo, miscelate la farina con lo zucchero, le spezie e il sale. Aggiungete anche il latte rimasto, l’uovo e

Ricavate tante ciambelle del diametro di circa 8 cm (se non avete lo stampo utilizzate due coppapasta concentrici) e lasciatele lievitare ancora per 40 minuti per farle raddoppiare di volume. Friggete pochi donuts per volta in abbondante olio caldo, fateli dorare da entrambi i lati e scolateli su carta assorbente.