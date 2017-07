DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

PREPARAZIONE PORZIONI ciambella di 26 cm

Il dolce presto fatto è un ciambellone facile e veloce realizzato con pochi semplici ingredienti come farina, uova, latte e zucchero. Come dice il nome stesso, il dolce presto fatto si realizza in pochissimo tempo e il risultato è garantito! Il dolce presto fatto è il ciambellone della nonna, quello che tutti amano gustare a colazione magari in una bella tazza di caffelatte!