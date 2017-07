6 marzo 2016 12:00 Dischetto di gnocco alla romana con agnello e coulis di lampone chips di carciofi e insalatina di puntarelle

INGREDIENTI semolino 125 g

tuorlo d'uovo 1

parmigiano 50 g

sale

coscio di agnello disossato 200 g

acciughe 2

aceto di vino rosso 1 cucchiaino

aceto balsamico

lamponi 100 g

aglio 1 spicchio

latte 1/2 l

burro 50 g

pecorino 20 g

noce moscata

puntarelle 100 g

olio 3 cucchiai

olio di semi di girasole 1/2 l

carciofi 3

stracchino 20 g

fiori edibili

mela golden 1

broccolo romanesco 1

limone

PROCEDIMENTO

Mettere in una pentola il latte, la noce moscata, il burro e il sale. Quando sarà ad ebollizione versare il semolino a pioggia.

Mescolare con la frusta per evitare i grumi. Lasciare cuocere per alcuni minuti finché non si sarà addensato. Togliere la pentola dal fuoco, aggiungere i due tuorli e mescolare con il cucchiaio di legno.

Unire il parmigiano, mescolare e versare l’impasto ancora caldo sulla carta da forno. Scaldare il forno a 180°. Pulire i carciofi e lasciarli in ammollo in acqua e limone. In una padella ben calda mettere l’agnello con un cucchiaio di olio. Lasciar cuocere 3 minuti per lato a fuoco medio e bagnarlo con la riduzione di aceto balsamico e lamponi.

Mettere i carciofi lasciati in ammollo e le chips di mele in una pentolina con olio a 150°. Farli friggere per pochi minuti e poi scolarli. Adagiarli in un piatto con la carta assorbente e aggiungere il sale. In una ciotolina mettere le acciughe, l'olio, l'aglio e l'aceto.

Mischiare con un cucchiaio fino ad ottenere un composto uniforme. Aggiungere le puntarelle, e aggiustarle di sale. Mescolare e lasciare insaporire per mezz'ora.

Pulire il broccolo romanesco, lessare e fare una crema.