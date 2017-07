DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 6 cupcake

I cupcake tiramisù sono dei golosi dolcetti realizzati con una base soffice al caffè e un frosting al mascarpone. I sapori del tiramisù ci sono tutti, questi cupcake sono davvero irresistibili! L'impasto dei cupcake è senza burro, aromatizzato al caffè e alla vaniglia. Se preferite, potete realizzare i cupcake tiramisù per un elegante buffet o per un dolcissimo fine pasto. Ricordate di conservarli in frigo fino qualche minuto prima di servirli!