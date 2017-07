I cupcake mimosa sono dei dolcetti golosi di pan di spagna, farciti con crema diplomatica e decorati con cubetti di pan di spagna e zucchero a velo. Come dice il nome stesso, i cupcake mimosa richiamano i bellissimi fiori della mimosa e sono perfetti perciò per festeggiare, l'8 marzo, la festa di tutte le donne!

PROCEDIMENTO

Sbattete le uova insieme a zucchero, sale e vaniglia. Lavoratele con le fruste elettriche per almeno 10 minuti, dovrete ottenere un composto gonfio e spumoso. Aggiungete farina e fecole setacciate mescolando delicatamente con una frusta a mano.

Distribuite l'impasto nei pirottini riempiendoli quasi fino al bordo. Infornate a 180 gradi per circa 20 minuti. Sfornateli e lasciateli raffreddare completamente. Nel frattempo, preparate la crema: scaldate il latte con la scorza d'arancia, togliete dal fuoco e lasciate in infusione per qualche minuto. Sbattete l'uovo con lo zucchero, aggiungete l'amido di mais setacciato.