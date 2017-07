DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 18 mini cupcake o 6 cupcake

I cupcake di San Valentino sono dei golosi dolcetti perfetti per la festa più romantica dell’anno realizzati con cupcake alla vaniglia decorati con una crema di burro alla vaniglia. Una base soffice, una crema delicata e golosa e tanti zuccherini a forma di cuore per una cena a lume di candela coi fiocchi! E voi come li decorereste?