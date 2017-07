DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 35 biscotti circa

I cuori morbidi al cioccolato sono biscotti semplici e golosi realizzati con un impasto a base di cioccolato fondente. Sono soffici e profumati, l'impasto si presenta abbastanza molle ed è per questo che anche dopo la cottura i cuori al cioccolato restano morbidi e irresistibili! Inutile dirvi che sono un'idea speciale per San Valentino o, perché no, per la festa del papà! Se preferite, potete prepararli con uno spessore inferiore e unirli a coppia dopo averli farciti con la confettura di ciliegie!