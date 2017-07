Cuore di cheesecake

PROCEDIMENTO

Per la base: frullate finemente i biscotti, amalgamateli con burro e fuso e zucchero e distribuiteli nello stampo a cuore che avrete preventivamente imburrato e rivestito con carta forno. Fate riposare in frigo per un'ora.

Per la crema: ammollate la colla di pesce in acqua fredda per 10 minuti, strizzatela e scioglietela nella panna calda ma non bollente. Incorporate la panna al formaggio fresco e allo zucchero a velo, mescolando con una frusta a mano. Ditribuite il composto ottenuto sulla base di biscotti, livellate bene e fate rapprendere in frigo per almeno 2 ore.