DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI corona di 18 cm

La cuddura cu l'ova è un dolce pasquale tipico della Sicilia realizzato in forma diverse e decorato con uova intere con il guscio e confettini colorati in superficie. Cuddura in siciliano significa "corona" ed è proprio la corona una delle forme più utilizzate per realizzare questo dolce! Ma anche cestini, coniglietti, campane e colombe, con o senza glassa, ma sempre con le uova (possibilmente in numero dispari).