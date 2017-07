Cubetti di polenta su crema di funghi porcini

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

I cubetti di polenta croccanti sono un antipasto sfizioso realizzato con quadrotti di polenta solidificata adagiati su una crema di funghi porcini e panna da cucina. I cubetti di polenta croccanti possono essere anche un primo piatto originale in cui la croccantezza dei cubetti di polenta si sposa perfettamente con il sapore delicato ma deciso della crema. La crema ai funghi porcini che ho utilizzato è già pronta e potete reperirla facilmente in tutti i supermercati, visto che realizzarla in casa sarebbe dispendioso in termini di tempo e denaro.